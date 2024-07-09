ДТП с микроавтобусом в Запорожской области унесло жизни пяти человек Пять человек погибли и двое пострадали в ДТП с микроавтобусом в Запорожье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пять человек погибли и двое пострадали в ДТП с пассажирским микроавтобусом на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области, сообщил глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута. По его словам, люди ехали на операцию в сопровождении специалистов. Что стало причиной аварии, не уточняется.

На трассе Москва — Симферополь двигался пассажирский микроавтобус из Михайловки в сторону Крыма. Люди ехали на операцию, были сопровождающие. В автобусе находились семь человек, пять из которых погибли, двое помещены в областную больницу в Мелитополе, — сказал он.

Ранее в Назаровском районе Красноярского края произошло столкновение КамАЗа и пассажирского микроавтобуса. По предварительным данным, в микроавтобусе находились 17 человек, среди которых было семь детей. ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав сообщил, что пострадали 14 человек, среди них один ребенок.

До этого дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи и четырех иномарок произошло на улице Магистральной в Новороссийске. Предварительно известно, что аварию устроил 26-летний водитель автомобиля экстренной службы.