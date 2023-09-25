ВСУ атаковали хранилище с топливом и КПП на границе с Украиной под Брянском SHOT: ВСУ атаковали хранилище с топливом и приграничный КПП под Брянском

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщает, что ВСУ попытались атаковать хранилище с топливом и пункт пропуска на границе с Украиной в Брянской области. По информации канала, для нападения украинские военные использовали беспилотники самолетного типа и гаубицы «Гвоздика». Пострадавших и разрушений нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным SHOT, около 4:00 два украинских беспилотника полетели в сторону логистического центра с резервуарами для хранения топлива в район села Лесное, которое находится в 70 км от границы. Уточняется, что один дрон рухнул на территории склада, другой же залетел за здание, упал и сдетонировал.

Как утверждает SHOT, через несколько часов ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска Погар на границе Брянской и Черниговской областей. Отмечается, что обстрел производился из гаубицы «Гвоздика» снарядами калибра 122 мм.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате украинского дрона над Брянской областью. Глава региона Александр Богомаз подтвердил эту информацию. Он подчеркнул, что беспилотник самолетного типа был сбит на подлете к Брянску. По его словам, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.