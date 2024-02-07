Драка со стрельбой в центре Новосибирска попала на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске на улице произошел конфликт между группой молодых людей и мужчиной, который закончился стрельбой, пишет издание NGS.RU. Инцидент попал на видео.

На нем видно несколько человек, стоящих вдали, у торговой точки, на кадрах слышны крики и выстрелы.

По данным издания, инцидент произошел на улице Дмитрия Шамшурина возле дома 41, к2. По предварительной информации, группа молодых людей 19-20 лет избила мужчину, после чего под звуки стрельбы погрузила его в автомобиль. В региональном МВД сообщили, что начали проверку. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Подписчица Telegram-канала «АСТ-54 Black» рассказала, что конфликт произошел около 12:00, нападавшие были на двух машинах и все в масках.

Толпа неизвестных на двух автомобилях блокировала авто пострадавших, разбила стекло и вытащила мужчин на улицу, стала избивать, а затем начала расстреливать их из травматического пистолета. Одному потерпевшему с несколькими ранениями удалось бежать в сторону вокзала, по пути в него еще стреляли несколько раз, но ему удалось скрыться, второй потерпевший бросился бежать в другую сторону, в сторону военкомата, там его схватили, поместили в машину и увезли в неизвестном направлении, — сообщила очевидец.

По информации канала, на месте было обнаружено около 10 гильз.

Ранее в Санкт-Петербурге толпа подростков в торговом центре избила сверстника. Драка попала на видео. По словам знакомой пострадавшего, одного из нападавших задержали.