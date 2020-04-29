Дорожники в Ленобласти срезали асфальт с «коронавирусом»

https://static.news.ru/photo/cdbf9534-8a50-11ea-88c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Символическую акцию провели дорожники в Ленобласти при ремонте трассы «Мины — Новинка». Они срезали слой изношенного асфальта с надписью COVID-19.

Подрядчики решили поддержать врачей и пожелать им удачи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Чтобы эта зараза быстрее исчезла, а мир смог вернуться к нормальной жизни, — объяснили смысл акции в Ленавтодоре журналистам «Невских Новостей».

Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти отметил, что дорожно-строительные компании работают даже во время карантина, поскольку относятся к непрерывно действующим организациям. В связи с разгрузкой трасс в Ленобласти ремонт ведётся на более чем десяти объектах.

NEWS.ru писал, что 22 апреля в Ленобласти было зафиксировано первое массовое заражение медиков. Вирус был диагностирован у восьми врачей из Рощинской межрайонной больницы. Сотрудники заболели ещё две недели назад, в учреждении введён карантин.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.