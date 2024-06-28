Дом «семьи террористов» Омаровых: как живет Сергокалинский район Дагестана

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В Дагестане суд арестовал бывшего главу Сергокалинского района Магомеда Омарова за административное правонарушение, а шестерых его сыновей — за мелкое хулиганство. Ранее стало известно, что убитые силовиками родственники чиновника причастны к терактам 23 июня в Дербенте и Махачкале.

Омарова исключили из партии «Единая Россия» за «дискредитирующие действия». Теперь его близких называют «семьей террористов».

Экс-глава района сказал на допросе, что некоторые его сыновья были ваххабитами. Но большинство членов семьи не поддерживали связь с ними. Чиновник заверил следователей, что не причисляет себя к радикальному религиозному течению. Родственники предполагаемых террористов, совершивших теракты, записали видео, в котором попросили прощения у семей жертв.

С 2007 года Омаров был депутатом Народного собрания Республики Дагестан, а в 2008-м стал заместителем председателя парламентского комитета по экономической политике. Он возглавлял Сергокалинский район с октября 2010 года.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стал 21 человек, еще 46 пострадали. В Дагестане объявили трехдневный траур. По факту нападения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям: террористический акт, незаконные хранение и хищение огнестрельного оружия.

Дом Омарова и его окрестности — в фотогалерее NEWS.ru.