Доходы безработных миллионеров начали проверять в одном из регионов России

В результате спецпроекта в Энгельсском районе Саратовской области представители надзорных органов обнаружили несколько десятков безработных граждан, которые ведут роскошный образ жизни. Об этом сообщил вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своём Telegram-канале. Эти люди скупают элитную недвижимость и прочие предметы роскоши.

В Энгельсском районе в качестве пилотного проекта идёт проверка граждан, не ведущих никакой официальной деятельности, но приобретающих предметы роскоши, — сообщил Бусаргин.

Власти уже нашли около 40 местных жителей, оформивших за прошедший год в собственность недвижимое и движимое имущество на десятки миллионов рублей. По словам вице-губернатора, профильные структуры проверят, откуда у них такие деньги.

При этом вице-губернатор добавил, что за год работы специальной комиссии в областной бюджет дополнительно поступило 671,6 млн рублей.

В прошлом году в мире стало больше состоятельных людей. Так, глобальное богатство выросло на 5,2 млн, или на 7,4%, и составило 56,1 млн. Число людей с состоянием от $10 тысяч до $100 тысяч увеличилось более чем в три раза, в ряде стран расширился средний класс.