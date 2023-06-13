Диверсант устроил поджог на железной дороге в Краснодаре SHOT: в Краснодаре диверсант поджег релейные шкафы на железной дороге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Краснодаре диверсант поджег релейные шкафы на железной дороге, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, для разведения огня злоумышленник использовал средство для розжига углей. Правоохранительные органы ищут преступника.

По данным SHOT, подожженные релейные шкафы обнаружили в микрорайоне Витаминкомбинат в Краснодаре. Уточняется, что диверсант не смог взломать шкафы перед поджогом, а потому после пожара оборудование не пострадало. Движение поездов остановлено не было.

Ранее SHOT сообщил, что диверсанты подожгли релейный шкаф на железной дороге в Чеховском районе Подмосковья. По информации канала, о горящем объекте в полицию доложил машинист поезда, который проезжал мимо. Шкаф успел выгореть полностью. По факту поджога было возбуждено уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ).

До этого стало известно, что диверсанты подожгли релейный шкаф на железнодорожном перегоне Пискаревка — Ржевка в Ленинградской области. Из-за поджога поезда встали на 10 минут. На поиски преступников отправили кинологов с псом Зоркином хоф Вагрантом, однако тем не удалось выйти на их след.