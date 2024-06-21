Директора российского завода подозревают в многомиллионных хищениях Директора завода в Дагестане заподозрили в мошенничестве на 14 млн рублей

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Директор завода по производству точной техники в Дагестане заподозрили в мошенничестве на сумму более 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Против него возбудили уголовное дело. По версии следствия, подозреваемый в тайне от акционеров реализовал земельный участок площадью 4 тысячи квадратных метров и построил там объект. Все вырученные деньги он присвоил себе.

Директор завода по производству точной техники подозревается в крупном мошенничестве: сумма 14,3 млн рублей. <...> Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту незаконной реализации имущества, состоящего на балансе завода по производству точной техники, — сказано в сообщении.

В начале мая Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего проректора по информационным технологиям Регионального финансово-экономического института Станислава Лахтина и совладельца компании «Цифровая экспертиза» Максима Александрова по делу о крупном хищении денег у управления спецсвязи ФСО РФ. По имеющимся данным, сумма причиненного ущерба составляет 43,7 млн рублей.

Ранее Тушинский районный суд Москвы приговорил немецкого инвестора BelkaCar Ральфа Новака к пяти годам колонии общего режима за хищение акций каршеринговой компании. Бизнесмену также выписали штраф в 800 тысяч рублей. Второй фигурант Ильнур Азмуханов получил четыре года колонии со штрафом в 500 тысяч рублей. Требование истца удовлетворено частично — на 393 млн рублей.