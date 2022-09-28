Директор ЧОП задержан после стрельбы в школе в Ижевске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ижевске задержали директора частной охранной организации «Щит», отвечавшей за безопасность в школе № 88, где были расстреляны дети, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Удмуртии. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее смерть двух или более лиц).

В Индустриальный районный суд Ижевска поступили материалы дела и ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора ООО «Частная охранная организация «Щит» Злобина А. — говорится в сообщении.

Стрельба в ижевской школе произошла утром 26 сентября. Мужчина в черной одежде ворвался в один из классов и открыл огонь по ученикам из травматических пистолетов, переделанных под боевые патроны. В результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей, и еще 23 пострадали. Нападавший покончил с собой.

Позднее было установлено, что стрельбу устроил бывший ученик школы Артем Казанцев. В предсмертной записке он указал, что готовился к атаке более года. Выяснилось также, что мужчина был сторонником идеологии «Колумбайн» (организация признана террористической, деятельность в России запрещена).