Девятиклассник свел счеты с жизнью после сдачи ОГЭ по русскому языку Mash: тело девятиклассника нашли в Вологодской области после несданного ОГЭ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Вологодской области обнаружено тело ученика девятого класса, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, суицид произошел в гараже рядом с домом. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Как уточняет канал, незадолго до происшествия 16-летний юноша в переписке рассказал подруге, что плохо написал ОГЭ по русскому языку и не хочет оставаться на второй год в девятом классе.

Ранее экс-участница группы «Ранетки» певица Нюта рассказала, что ее посещали мысли о суициде из-за распада коллектива. Тогда она чувствовала себя невостребованной, поэтому ей приходилось просить друзей устроить ее на стабильную и оплачиваемую работу. Ей приходилось работать визажистом и учить детей играть на барабанах.

В Краснодаре свела счеты с жизнью 40-летняя женщина, которая работала лайф-коучем и называла себя «терапевтом жизни». Это произошло около здания Кубанского государственного аграрного университета на улице Калинина.

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, сообщив об обнаружении тел 16-летней дочери и ее 17-летнего возлюбленного. По предварительным данным, несовершеннолетние решили свести счеты с жизнью, другие обстоятельства происшествия уточняются.