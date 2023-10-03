Газовый баллон распылили в школе на Урале, один человек попал в реанимацию

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Девять человек пострадали из-за распыления газового баллона в школе города Верхняя Салда в Свердловской области, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения. После случившегося три человека госпитализированы, среди них — двое детей. Одного человека отправили в реанимацию.

Пострадали девять человек. Один пациент госпитализирован в реанимационное отделение. <...> Двое детей госпитализированы в соматическое отделение. Еще шести пострадавшим помощь оказана на месте, — говорится в сообщении.

В сентябре в Клину троих подростков госпитализировали с ожогами слизистых из-за распыленного в школе перцового баллончика. 14-летний ученик школы № 16 захотел сорвать урок, чтобы пораньше уйти домой. Для этого он применил средство самообороны.

До этого жительница Углегорска в Сахалинской области распылила перцовый аэрозоль в лицо начальнику комитета по управлению муниципальной собственностью Тимуру Рамазанову и вице-мэру по ЖКХ Андрею Пашкову в попытке решить вопрос с новым жильем. Женщине по программе переселения из аварийного жилья предоставили новую квартиру, которая также оказалась аварийной.