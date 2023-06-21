Восемь человек погибли в Дагестане при столкновении автобуса и грузовика

Фото: ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

Восемь человек погибли и 16 пострадали в аварии с участием автобуса, грузовика и легкового автомобиля на трассе «Кавказ» в Дагестане, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу МВД республики. По предварительной версии, «Тойота Камри» вылетела на встречную полосу, столкнулась с «Камазом», а затем грузовик врезался в автобус, следовавший из Москвы в Хасавюрт. От удара несколько машин загорелось.

Судя по кадрам с места ДТП, пожар потушен. На трассе находятся сотрудники пожарной службы. По данным МЧС региона, а автобусе находились 25 человек. По данным Telegram-канала «что там у дагестанцев?», в аварии погибли двое детей.

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Глава республики Сергей Меликов дал поручение обеспечить материальные выплаты пострадавшим и семьям погибших, о чем написал в своем Telegram-канале.

19 июня в подмосковном Солнечногорске столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Авария произошла на 63-м км автодороги М-10. Сначала столкнулись легковушка и грузовик. Затем в них врезался большегруз, перевозивший мед, следом — еще один легковой автомобиль, он оказался разбит спереди и сзади.