Девушка пострадала в ДТП с участием семи машин в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В районе Янино на территории Санкт-Петербурга 29 января произошла авария с участием семи автомобилей, передает 78.ru. В частности, среди машин было и полицейское транспортное средств. Журналисты отметили, что в результате пострадала одна девушка. Она получила легкие травмы.

Столкновение произошло на 45-м километре КАД. По ходу движения водитель одной из машин не справился с управлением. В итоге автомобиль занесло и он собрал еще шесть транспортных средств. Помимо прочего, кто-то из участников аварии зацепил авто полиции.

В аварии, кроме получившей легкие травмы девушки, никто не пострадал.

Ранее в Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте водитель Toyota Camry сбил на пешеходном переходе девочку. Как утверждается, школьница переходила дорогу на красный свет. Сейчас она находится в больнице с переломом ключицы.

Инцидент произошел вечером 27 января в Приморском районе Санкт-Петербурга. Пострадавшей оказалась ученица пятого класса. По факту случившегося проводится проверка.