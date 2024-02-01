Девочка упала с 17-го этажа и выжила «112»: в Новосибирске несовершеннолетняя девочка выпала с 17-го этажа и выжила

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новосибирске несовершеннолетняя девочка выпала из окна, предварительно, с 17-го этажа, сообщила служба «112» по региону во «ВКонтакте». По ее данным, ребенок остался жив.

Оператору службы «112» Новосибирской области поступил звонок с сообщением о том, что по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 25, с верхнего этажа (предположительно, с 17-го) произошло падение ребенка (девочки), на вид около 10 лет. По информации очевидцев, на момент звонка ребенок жив, — уведомили в службе.

Ранее в Санкт-Петербурге подросток сорвался с высоты шестого этажа, когда пытался спуститься из окна по простыне. Юношу экстренно доставили в реанимацию, врачи диагностировали у него закрытый перелом правого бедра со смещением.

До этого в Москве отец с сыном выпали с балкона прямо во время драки. Конфликт мужчин из квартиры перешел на балкон, после чего они сорвались со второго этажа. Инцидент произошел на бульваре Генерала Карбышева. В результате падения 57-летний отец погиб, а 32-летнего сына госпитализировали с травмой шейного отдела позвоночника, ушибами локтей.

В феврале прошлого года между мужчинами уже была крупная ссора, в отношении сына за избиение отца возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Молодой мужчина многократно судим.