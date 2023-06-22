Детский сад в Челябинске проверяют из-за сифилиса у сотрудника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из детских садов Челябинска проверяют из-за сифилиса, диагностированного у сотрудника. Родители воспитанников учреждения рассказали «Подъему», что сначала от них скрывали диагноз и требовали разрешить забор крови у детей на анализы и прием антибиотиков, однако позднее провели собрание и сообщили новость о болезни.

Вчера они нам сказали, что будет собрание в 17:30 всех родителей нашей группы. А сегодня, когда я позвонила заведующей, уже все поменялось: они решили с каждой мамой или отцом проводить собрание отдельно. Собрание закончилось и уже известно, какой диагноз — сифилис, — рассказала изданию мама одного из воспитанников.

Она добавила, что накануне заболел ребенок из другой группы этого учреждения. По словам женщины, после того, как малыш вернулся из садика домой, у него поднялась высокая температура, а наутро родители увидели, что весь рот дошкольника покрылся болячками.

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Известно, что венерологическое заболевание у работницы диагностировали во время медосмотра, пишет 74.RU. С заболевшей контактировали дети из двух групп. Заместитель главного врача по организационно-методической работе Областного кожно-венерологического диспансера №3 Лилия Лобанова подчеркнула, что жизни детей ничего не угрожает.

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