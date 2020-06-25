Детские лагеря начнут работу в Подмосковье с 15 июля

https://static.news.ru/photo/196b9f26-b71c-11ea-b150-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gennadii Khameliyanin/Global Look Press

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о планах возобновить работу детских лагерей с 15 июля 2020 года. На данный момент в них работают над соответствием санитарных норм.

У нас большая сеть летних лагерей, мы открываем их с 15 числа. Все они очень популярны. Все они, как правило, проходят в три-четыре смены. Но сейчас больше трех мы не сможем сделать, — цитирует его телеканал «360».

По словам Воробьёва, в этом году будет значительно сокращено число летних смен. Причиной для такого решения стала пандемия коронавируса.

Заявку подали 115 оздоровительных лагерей, из них пока только 56 имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Остальные готовятся к тому, чтобы такое заключение у Роспотребнадзора получить. Министерство разработало стандарт, чтобы не допустить распространения коронавируса, — заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

По оценкам губернатора, в этом году лагеря смогут принять только половину от запланированного числа детей. Путёвки можно будет получить за деньги и бесплатно. На данный момент этим вопросом занимается социальная служба.

Ранее NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзоре назвали сроки открытия летних лагерей. По словам представителей ведомства, они начнут работу не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений из-за коронавируса.