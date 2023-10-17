Дерево упало на мужчину и женщину в Самарской области Житель Самарской области погиб при падении дерева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дерево упало на двух человек в городе Отрадном Самарской области. В результате мужчина умер на месте происшествия, а женщина была доставлена в больницу, сообщает региональное управление СКР в своем Telegram-канале. По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека»).

Сегодня в дневное время на одной из улиц в городе Отрадном упало дерево, в результате чего мужчина и женщина получили телесные повреждения, от которых мужчина скончался на месте происшествия, а женщина в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение, где ей в настоящее время оказывается вся необходимая помощь, — говорится в сообщении.

По предварительной версии, причиной случившегося могут быть действия или бездействия сотрудников управляющей компании, обслуживающей дом, возле которого росло дерево.

На прошлой неделе в Саранске упавшее от ветра дерево повалило столб на остановку общественного транспорта и проезжую часть. В результате пострадали три человека — пожилой мужчина и две женщины.

До этого в Липецке из-за сильного ветра упали свыше 20 деревьев. Одно из них рухнуло на 10-летнюю девочку. Ребенок был госпитализирован.