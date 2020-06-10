Депутаты Липецкого парламента ополчились против губернатора

https://static.news.ru/photo/5a71a010-ab2d-11ea-b413-fa163e074e61_660.jpg Игорь Артамонов Фото: липецкаяобласть.рф

В липецком парламенте могут создать комиссию по расследованию деятельности губернатора Игоря Артамонова. Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на одного из них — Олега Хомутинникова.

Отмечается, что Хомутинников уже написал официально письмо председателю областного совета. По его мнению, народные избранники должны изучить неоднозначные высказывания Артамонова и дать им оценку.

Артамонов получил печальную известность после того, как в Сети появились записи, в которых он называет липчан «клещами», нелестно отзывается о матерях-одиночках. 10 июня в Интернете оказалась запись, где Артамонов предлагает полицейским штрафовать пенсионеров, чтобы они дома сидели.

По мнению Хомутинникова, эти высказывания нарушают этические нормы, обязательные для всех членов партии «Единая Россия», а также оскорбляют честь и достоинство жителей региона.

Скоро мразями людей называть будет и как будто бы это нормально будет, — цитирует издание депутата.

Как писал NEWS.ru, Артамонов заявил, что для него главным является сберечь регион на фоне пандемии коронавируса, а не собственный имидж. Так он прокомментировал скандал из-за сравнения жителей области с клещами и предложения разгонять их химикатами.