Депутат попросила «скинуться» ей на подарок

https://static.news.ru/photo/f0556e74-fb53-11ea-8828-fa163e074e61_660.jpg Наталья Пинус Фото: Наталья Пинус/vk.com

Новосибирский депутат городского совета Наталья Пинус попросила «скинуться» ей на подарок. Она мечтает о собственной муфельной печи.

Как сообщает Life.ru, такое пожелание народная избранница выразила, отдыхая на Средиземном море. Она обратилась к своим подписчикам в соцсетях.

Политик рассказала, что увлекается керамикой и мечтает о собственной муфельной печи для обжига, так как в данный момент ей приходится ездить для этого к другим людям. Она добавила, что предмет её вожделения стоит около 100 тысяч рублей и сама она себе её не купит, потому что «рука не поднимется». Поэтому депутат опубликовала реквизиты своей карты и выразила признательность тем, кто хочет ей помочь.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре сотрудника Минобороны, занимавшие руководящие должности в ведомстве, арестованы за взятки при строительстве и ремонте объектов в Петербурге и Ленобласти. Сотрудники 103-го отдела Госстройнадзора министерства подозреваются в организации преступного сообщества, которое получило от коммерсантов за положительные заключения более 9 млн рублей взяток.