Депутат поплатится за то, что не встал во время гимна Не вставшего во время гимна депутата в Малоярославце будут судить

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Александр Лепендин

Депутата райсобрания Александра Лепендина, который остался сидеть в своем кресле во время исполнения гимна, привлекут к административной ответственности, сообщил «Подъему» глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов. По его словам, правоохранительные органы уже занимаются этим вопросом.

Через суд он будет привлечен к административной ответственности, заплатит штраф. А на следующей неделе комиссия по депутатской этике обязательно это рассмотрит и примет какое-то решение, — заявил Парфенов.

Он добавил, что не верит в ранее озвученную Лепендиным версию о забившихся после тренировки мышцах ног. По словам Парфенова, парламентарий пришел пешком на собрание, а если настолько плохо себя чувствовал — мог не идти на отчет.

Глава администрации считает, что депутат демонстративно не встал, поскольку в последнее время он «правящую партию хает, власти хает». Парфенов указал на то, что Лепендин поднялся во время минуты молчания в честь павших воинов СВО, поскольку «понимал, что это была бы дискредитация российских войск и он попал бы под уголовную статью».

Ранее бывшего директора департамента лесного хозяйства Приморского края Валентина Карпенко оштрафовали на 80 тысяч рублей после попытки выслужиться. Чиновник без проведения открытых торгов продлил договоры аренды лесных участков с двумя организациями на 28 лет. Предположительно, экс-госслужащий хотел пойти навстречу фирмам и выслужиться перед начальством.