В Госдуме рассказали о судьбе Киева в случае удара по Крымскому мосту Депутат Шеремет назвал самоубийством угрозу Киева ударить по Крымскому мосту

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский мост в Керчи

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет рассказал о последствиях, которые ждут Киев в случае удара по Крымскому мосту. По словам парламентария, в случае такой провокации в случае даже попытки провокации центры принятия решений в Киеве будут незамедлительно уничтожены, пишет РИА Новости. Шеремет предупредил, что сооружение находится под «надежной» защитой современных систем ПВО. Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост остается целью номер один для поражения украинскими войсками.

Мост под надежной защитой. Поэтому даже не советуем киевским нацистам пытаться учинить провокации. В противном случае за их попытки и планы последует молниеносное возмездие. Будут уничтожены центры принятия решений, в том числе в Киеве, — заявил Шеремет.

Депутат также пригрозил последствиями лидерам Запада, в том случае, если они отправят на Украину оружие большой дальности поражения.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил: Крымский мост стоит и будет стоять. Он отметил, что украинским властям вместо разговоров о мосте необходимо либо «готовиться к эмиграции», либо искать возможности для восстановления Мариуполя «своими руками».