«Жизнь разочаровывает»: депутат о найденной на потолке скрытой камере Депутат горсовета Новосибирска Каверзина нашла скрытую камеру в приемной

Фото: t.me/sveta_kaverzina

Светлана Каверзина

Депутат новосибирского городского совета Светлана Каверзина сообщила в Telegram об обнаружении скрытой камеры в своей приемной. По словам женщины, она устройство нашли во время проведения ремонта в приемной, камера была спрятана в потолке. На следующее утро записывающее устройство пропало, добавила депутат.

Мы начали делать ремонт в депутатской приемной. Буквально вчера сняли потолочную плитку и нашли там скрытую видеокамеру. Все это сняли на камеру. <...> Знаете, когда думаешь, что нас могут прослушивать, представляешь что-то современное и миниатюрное. Жизнь разочаровывает: сильно не парились, скотч да шпатлевка, — рассказала Каверзина.

Она отметила, что на проводах камеры была указана дата 11.2022, что указывает на относительно недавнюю установку устройства. Депутат горсовета Новосибирска сообщила, что уже подала заявление в полицию по факту обнаружения устройства слежки.

Ранее сообщалось, что житель города Маркет Вейтон на протяжении 15 лет следил за тремя женщинами, установив скрытые камеры в дымовых пожарных извещателях. 73-летний Дэвид Макдонелл наблюдал за тем, как женщины переодевались и занимались сексом. Мужчину разоблачили, когда у него дома случайно нашли монитор, на который выводилось изображение с камер. Все 15 лет он находился в браке.