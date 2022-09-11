Действующего главу Адыгеи избрали на второй срок Мурат Кумпилов переизбран на пост главы Адыгеи

Фото: adygheya.ru

Мурат Кумпилов

Депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи в ходе тайного голосования избрали действующего главу Адыгеи Мурата Кумпилова на второй срок, передает РИА Новости. Церемония инаугурации пройдет 11 сентября.

Кумпилов был избран главой республики единогласно — за него проголосовали все 49 прибывших на заседание депутатов.

В 2016 году в республике были отменены прямые выборы главы региона. Партии предлагают свои кандидатуры на рассмотрение президенту России, который определяет троих претендентов.

В январе 2017 года Владимир Путин назначил Кумпилова врио главы Адыгеи в связи с истечением срока полномочий предыдущего руководителя Аслана Тхакушинова. Впоследствии депутаты утвердили Кумпилова на пост главы республики.

Выборы различных уровней в России проходят в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. В отдельных регионах, включая Москву, проголосовать можно электронно. В столице выборы в этом году проходят в 125 из 146 муниципальных образований.

10 сентября Путин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы. Участие в голосовании глава государства принял онлайн. Он призвал россиян проявить активную гражданскую позицию и сделать свой выбор на голосовании.