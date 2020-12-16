Дети в Башкирии отравились химикатами после действий слесаря

https://static.news.ru/photo/321edc22-4056-11eb-a233-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дети в бассейне в башкирских Учалах отравились химикатами, которые слесарь вылил в водосток во время чистки канализации, заявили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. По данным ведомства, во время плавания в местном дворце творчества 16 воспитанников в возрасте от 8 до 12 лет и два наставника ощутили сильный запах хлора и ощутили недомогание. Граждане сразу покинули учреждение.

Позже четверых детей доставили в лечебное учреждение на осмотр. У них диагностировали отравление парами хлора, после чего отпустили на амбулаторный режим, пишет РИА Новости со ссылкой на ГП РФ. Следственные органы начали проверку по факту ЧП, имеющего признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Установлено, что 9 декабря слесарь учреждения проводил очистку канализации в мужской душевой и залил в сток химический реагент. Вещество вступило в реакцию с остатками хлора в трубе, произошёл выброс газа, распространившийся по всему бассейну, — говорится в сообщении.

Накануне, 7 декабря, посетители одного из бассейнов Астрахани были госпитализированы с подозрениями на отравление хлором. Среди пострадавших четверо детей, которые в тяжёлом состоянии поступили в реанимацию. Всего были госпитализированы 16 человек, среди которых 13 детей. Об ухудшении самочувствия заявляли 30 посетителей бассейна, где была обнаружена высокая концентрация хлора в воде.

Ранее NEWS.ru писал, что семеро учеников одной из гимназий Новосибирска обратились в больницы с симптомами отравления. По словам их родителей, самочувствие детей ухудшилось после посещения столовой.