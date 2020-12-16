Дети в Башкирии отравились химикатами после действий слесаря

Дети в бассейне в башкирских Учалах отравились химикатами, которые слесарь вылил в водосток во время чистки канализации, заявили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. По данным ведомства, во время плавания в местном дворце творчества 16 воспитанников в возрасте от 8 до 12 лет и два наставника ощутили сильный запах хлора и ощутили недомогание. Граждане сразу покинули учреждение.
Позже четверых детей доставили в лечебное учреждение на осмотр. У них диагностировали отравление парами хлора, после чего отпустили на амбулаторный режим,
Установлено, что 9 декабря слесарь учреждения проводил очистку канализации в мужской душевой и залил в сток химический реагент. Вещество вступило в реакцию с остатками хлора в трубе, произошёл выброс газа, распространившийся по всему бассейну, — говорится в сообщении.
Накануне, 7 декабря, посетители одного из бассейнов Астрахани были госпитализированы с подозрениями на отравление хлором. Среди пострадавших четверо детей, которые в тяжёлом состоянии поступили в реанимацию. Всего были госпитализированы 16 человек, среди которых 13 детей. Об ухудшении самочувствия заявляли 30 посетителей бассейна, где была обнаружена высокая концентрация хлора в воде.
Ранее NEWS.ru писал, что семеро учеников одной из гимназий Новосибирска обратились в больницы с симптомами отравления. По словам их родителей, самочувствие детей ухудшилось после посещения столовой.