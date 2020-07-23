Дегтярёв предупредил о вероятных провокациях на митингах в Хабаровском крае

https://static.news.ru/photo/f6e90d4a-cd72-11ea-a9df-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: Серей Булкин/NEWS.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, ссылаясь на оперативные данные правоохранительных органов, сообщил о возможных провокациях на митингах, проходящих в регионе.

То, что есть оперативные данные — это правда. Мы собирались в первый день (работы врио. — NEWS.ru) со всеми руководителями органов — и полиции, и прокуратуры, и ФСБ, Росгвардии, Следственного комитета. Обменялись информацией по криминогенной обстановке, — сказал Дегтярёв во время визита в лицей «Звёздный».

Он отметил, что обстановка в целом спокойная, однако существует опасность провокаций. Чтобы их избежать, Дегтярёв призвал жителей региона сохранять спокойствие, по возможности заняться своими делами и соблюдать социальную дистанцию.

Также врио главы региона не стал комментировать вопрос о том, стоит ли ожидать уголовных дел в отношении некоторых участников митингов.

Бывшего главу региона Сергея Фургала задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Фургал возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России» (сам Фургал член ЛДПР). Избранный губернатор пользуется большой популярностью у местных жителей. Начиная со дня его задержания люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку.

20 июля президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона Михаила Дегтярёва (был депутатом Госдумы от ЛДПР). Местные жители категорически отказываются принимать назначенца. Они продолжают выходить на улицы и требуют от Дегтярёва, чтобы он вышел к ним и лично ответил на вопросы.

Как ранее писал NEWS.ru, Михаил Дегтярёв считает, что протесты в Хабаровске «подогреваются» иностранными гражданами. При этом он подчеркнул, что считает первую реакцию хабаровчан на арест своего губернатора Сергея Фургала достойной.