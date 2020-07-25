Дегтярёв на встрече с жителями края вспомнил поговорку о телёнке

https://static.news.ru/photo/91c768a8-cf34-11ea-8b72-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярев Фото: Пресс-служба Администрации Хабаровского края/ТАСС

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв на встрече с жителями Советской Гавани заявил, что краю нужно «выжать» максимум выгоды из внимания Москвы, так как оно ограничено во времени.

Я себе отдаю отчёт, что колоссальное внимание Москвы, центра к нам, Хабаровскому краю, оно конечно во времени. И нам за это время максимально надо выжать из этой ситуации для народа, для экономики, — сказал Дегтярёв.

Кроме того, он призвал пользоваться теми преференциями, которые обеспечивает внимание Москвы, и вспомнил поговорку о телёнке.

Хороший телёнок трёх маток должен сосать, это нормальный абсолютно подход: дают — бери, — сказала Дегтярёв.

Во время переезда из Ванино в Советскую Гавань навстречу автомобилю Дегтярёва прошла колонна машин — участников автопробега в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала. Врио губернатора развернул автомобиль и вышел к людям. Он подчеркнул, что разделяет их позицию, но выступает за цивилизованное общение. Также он пообещал, что ЛДПР будет оказывать поддержку Сергею Фургалу. Он отметил, что основной своей миссией видит налаживание жизни в преддверии зимы и учебного года в оставшемся без главы регионе.

С 11 июля в Хабаровске проводятся несогласованные акции из-за ареста Сергея Фургала. Его подозревают в организации убийств предпринимателей в 2004 и 2005 годах.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия, после этого глава государства предложил депутату от ЛДПР Михаилу Дегтярёву стать временно исполняющим обязанности главы региона. Политик согласился и вылетел в Хабаровск.

Ранее Дегтярёв рассказал, что был сильно удивлён, когда узнал, что регион закупает за доллары газ, который американская компания Exxon Neftegas добывает на Сахалине. Проект «Сахалин-1» реализуется на условиях соглашения о разделе продукции, его оператором выступает Exxon Neftegas Ltd (30%), доля «Роснефти» составляет 20%, японской компании Sodeco — 30%, индийской ONGC — 20%, писал NEWS.ru.