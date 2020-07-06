Данные о падении Ан-2 в Нижегородской области не подтвердились

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Приволжская транспортная прокуратура после проверки не подтвердила информацию о падении легкомоторного самолёта недалеко от города Дзержинска в Нижегородской области.

Информация о жёсткой посадке воздушного судна не подтвердилась, — передаёт РИА Новости.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, очевидцы приняли разгерметизацию магистрального газопровода под Дзержинском за падение легкомоторного самолёта.

Газопровод находится в отдалении от населённых пунктов. Угрозы для жителей происшествие не представляет. Случившееся на потребителей газа не повлияло, — отметили в ведомстве.

Ранее в ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщили, что легкомоторный самолёт упал в городе Дзержинске Нижегородской области. Информацию подтверждали в соцсетях.

МЧС отправило на место аварии своих представителей, которые не обнаружили видимых разрушений. Позже место возможного падения уточнялось у заявителя.

Как писал NEWS.ru, очевидцы услышали сильный взрыв, сопровождавшийся чёрным дымом, и позвонили в экстренные службы.