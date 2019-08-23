https://static.news.ru/photo/06b68742-c52d-11e9-9e10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Заместитель главы села Кулецма в Дагестане предоставил неверные паспортные данные, чтобы раньше положенного срока получать пенсию. Об этом сообщила прокуратура Левашинского района республики.

По данным ведомства, 28-летний мужчина «состарил» себя на 34 года. Он купил липовую трудовую книжку, в которой указывалось, что чиновник якобы работал в колхозе в 1985–1996 годах.

Сообщается, что пенсию ему назначили в начале 2018 года. С этого времени чиновник получил более 155 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как ранее писал News.ru, бывший руководитель администрации главы и правительства Дагестана обвиняется в превышении полномочий. Обвинение считает, что в 2017 году чиновник распорядился принять на обслуживание бюджетного учреждения «Автохозяйство» иномарку. Она не была закреплена за этой организацией, а являлась собственностью физлица.