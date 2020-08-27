Число совершённых через Интернет преступлений в Москве значительно выросло

https://static.news.ru/photo/c885efb8-e86b-11ea-b88c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель начальника 6-го отдела управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве Сергей Клиндухов рассказал о динамике преступлений в столице. По его словам, на территории города число совершённых при помощи телефона и Интернета правонарушений увеличилось с начала 2020 года на 120%.

Он рассказал, что с начала года дистанционным способом было совершено больше 25 тысяч преступлений, передаёт ТАСС.

Динамика увеличения — на 120% по сравнению с прошлым годом, — подчеркнул он в ходе выступления в Общественной палате Москвы.

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