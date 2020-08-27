Число совершённых через Интернет преступлений в Москве значительно выросло

Заместитель начальника 6-го отдела управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве Сергей Клиндухов рассказал о динамике преступлений в столице. По его словам, на территории города число совершённых при помощи телефона и Интернета правонарушений увеличилось с начала 2020 года на 120%.
Он рассказал, что с начала года дистанционным способом было совершено больше 25 тысяч преступлений,
Динамика увеличения — на 120% по сравнению с прошлым годом, — подчеркнул он в ходе выступления в Общественной палате Москвы.
Ранее NEWS.ru писал, что мошенники в WhatsApp активно используют методы социальной инженерии, когда пользователя популярного мессенджера вынуждают кликнуть по ссылке или загрузить файл. Об этом рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.
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