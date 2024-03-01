Четырехмесячная девочка утонула в ванной, когда ее мать потеряла сознание В Верхней Пышме младенец утонул в ванной, когда мать упала в обморок

В Верхней Пышме Свердловской области четырехмесячная девочка утонула в ванне, сообщил РЕН ТВ со ссылкой источник. По информации канала, во время купания у матери ребенка закружилась голова, и она упала в обморок.

Во время купания дочери у женщины начала кружиться голова, она потеряла сознание и упала на пол. Когда женщина пришла в себя, то услышала крики мужа. Четырехмесячная девочка лежала на диване в комнате без сознания, — рассказал источник.

Несчастный случай произошел вечером 29 февраля. Мать решила искупать ребенка, когда муж со старшим сыном ушли на прогулку. Для купания она использовала пластмассовую ванночку, которую поставила в ванную и установила внутрь тканевый шезлонг.

Родители вызывали медиков, но по прибытии на место врачи скорой лишь констатировали смерть. В МВД начали проверку, точную причину кончины младенца установят по результатам судмедэкспертизы.

Ранее в Татарстане четырехмесячный младенец скончался из-за кровоизлияния в спинной мозг. Это произошло в Зеленодольске утром 6 января. СМИ писали, что ребенок мог умереть после того, как мать с сожителем подбрасывали малыша во время игры. Следов насильственной смерти обнаружено не было.