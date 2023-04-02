Четыре вагона поезда едва не рухнули набок под Самарой На ж/д станции Кинель под Самарой четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В Самарской области недалеко от железнодорожной станции Кинель четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов, сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управление на транспорте СКР. По данным ведомства, все эти вагоны были порожними. Причины аварии пока не называются. Экстренные службы пытаются вернуть вагоны на пути, начата доследственная проверка по факту инцидента.

02.04.2023 около 13:10 на ст. Кинель произошел сход четырех железнодорожных вагонов. В результате происшествия пострадавших нет, ведутся восстановительные работы. <...> Организовано проведение доследственной проверки, выясняются все причины и обстоятельства происшествия, — говорится в сообщении.

Ранее на западе Казахстана сошел с рельсов пассажирский поезд, следующий из Бишкека в Самару. В составе находились более 200 человек, никто из них не пострадал. По предварительным данным, ДТП произошло из-за столкновения с маневровым локомотивом. На опубликованной в Сети видеозаписи видно, что один из вагонов поезда поврежден.