Четыре туриста погибли на Камчатке 112: четверо туристов сорвались и упали в пропасть при восхождении на Ключевскую сопку

Во время восхождения на Ключевскую сопку четыре туриста сорвались в пропасть и погибли, передает Telegram-канал 112. Еще троим требуется медицинская помощь.

По предварительным данным, группа туристов, состоящая из 12 человек, отправилась в поход. Финальной точкой должно было стать восхождение на Ключевскую сопку. На высоте 4 158 метров у туристов возникли проблемы, ставшие причиной трагедии.

Сообщается, что на место инцидента вылетел вертолёт МЧС.

В середине августа турист погиб при восхождении на Эльбрус. Спасатели нашли альпиниста без признаков жизни. Известно, что турист получил травму, однако ее характер не уточнялся.

В сентябре прошлого года во время восхождения на Эльбрус погибли пять человек. Утром стало плохо девушке — ее не смогли спасти инструкторы. Вечером во время спуска три оставшихся гида разделили группу на «быстрых» и «медленных», чтобы избежать замерзания всех участников.

Однако произошла непредвиденная ситуация — один из туристов сломал ногу. Движение альпинистов замедлилось, и от переохлаждения на тропе умерли ещё двое. Во время спуска два человека потеряли сознание. До вершины должны были 16 участников восхождения и четыре профессионала.