Четыре человека сгорели заживо в аварии под Кировом

В Кировской области четыре человека погибли и еще один пострадал в результате ДТП на трассе Оричи — Коршик, сообщили в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции. По данным ведомства, водитель съехал в кювет, машина врезалась в дерево и загорелась.

Около 16:40 в Оричевском районе на 6 км автодороги Оричи — Коршик водитель автомобиля ВАЗ-2106 совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево, после столкновения произошло возгорание автомобиля. В результате происшествия четыре человека погибли и один получил травмы, — сообщили в кировском ГИБДД.

Проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве в районе Кунцево пьяный механик угнал коллекционный Nissan Skyline R32 1992 года выпуска своего знакомого, который доверил ему редкий автомобиль для техобслуживания. Автомастер не справился с управлением и врезался в светофорный столб. ДТП произошло в 400 метрах от гаража. Причиненный ущерб оценили в два миллиона рублей.

В ночь на 20 октября водитель легкового автомобиля и его 39-летняя пассажирка погибли в результате ДТП в Санкт-Петербурге, выехав на встречную полосу и врезавшись в КамАЗ. По данным СМИ, за рулем легковушки находился 33-летний мужчина, которого ранее лишили прав.