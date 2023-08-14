Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье В Забайкалье в ДТП погибли четыре человека, шесть получили травмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека, в том числе два ребенка, погибли в результате ДТП в Забайкалье, сообщает УМВД России по региону. Еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Инцидент произошел на федеральной трассе Чита — Забайкальск в районе населенного пункта Атамановка.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир Lancer и три пассажира Honda, в том числе двое детей. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Среди них также есть дети, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 28-летний водитель Lancer выехал на встречную полосу движения и там столкнулся с едущей навстречу Honda. При этом все находившиеся в Honda дети перевозились без детских удерживающих устройств. Оба водителя были трезвы, сам предполагаемый виновник аварии не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи ОМВД России по Читинскому району. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в результате автомобильной аварии на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, водитель «Газели» мог уснуть за рулем и врезаться в другую «Газель» и Chevrolet, которые попали в легкое ДТП. ДТП произошло на 28-м км КАД недалеко от поселка Бугры. Все пострадавшие были госпитализированы.