«Черных риелторов» осудили за присвоение 11 квартир умерших сибиряков «Черных риелторов» из Иркутской области отправят в тюрьму за присвоение квартир умерших сибиряков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Братске Иркутской области двум «черным риелторам» вынесли приговор за присвоение и продажу 11 квартир умерших сибиряков. Их приговорили к лишению свободы на 13 и 9 лет в колонии общего режима. Следователь по особо важным делам Главного следственного управления ГУ МВД по Иркутской области Ольга Котик рассказала «КП-Иркутск», что дело осложнялось необходимостью проводить следственные мероприятия в разных городах, в том числе в Братске, Ангарске и Новосибирске.

Дело представляло особую сложность в связи с тем, что следственные действия проводились на территории Братска, Ангарска, Иркутска, Железногорска-Илимского, Новосибирска. <...> Было опрошено порядка 250 свидетелей. Проведена масса экспертиз: почерковедческие, технические, строительные, отдельные экспертизы по печатям и клише, — сообщила Котик.

Расследование уголовного дело заняло около года. В мае 2021 года оно было передано в суд. Ущерб от действий мошенников составил 14,6 млн рублей. На имущество подсудимых наложили арест на сумму 7,4 млн рублей. В ходе следствия обвиняемые смогли возместить 6,3 млн рублей. Те, кто купил квартиры у злоумышленников, с большой вероятностью должны будут вернуть жилье законным наследникам. Они могут обратиться в суд и предъявить иски к обвиняемым.

Первая махинация была совершена в 2012 году. Мошенники подыскивали пустующие квартиры. Всего почти за 10 лет «черные риелторы» присвоили 11 квартир, два гаража, земельный участок в СНТ и элитный автомобиль. Жилье они выставляли на продажу по цене ниже рыночной, чтобы избавиться от недвижимости в кратчайшие сроки. Для того чтобы завладеть квартирой, подельники использовали фальшивые документы, штампы, печати и бланки, которые похитили у нотариуса.

В Иркутске 71-летняя пенсионерка ранее осталась без единственного жилья и с миллионными долгами после разговора с мошенниками по телефону. Аферисты представились сотрудниками полиции и убедили женщину продать квартиру.