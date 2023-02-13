«Черного риелтора» из Владивостока отправят под суд за убийство Во Владивостоке будут судить «черного» риелтора за убийство владельца двух квартир

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В Приморье суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве в составе банды владельца двух квартир с целью продажи означенной жилплощади. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону. Инцидент произошел в 2013 году.

По версии следствия <...> обвиняемый стал участником организованной группы так называемых черных риелторов. По предложению организатора он согласился принять участие в убийстве социально неблагополучного 41-летнего мужчины, который получил в наследство две квартиры на территории Владивостока, — говорится в сообщении.

Сообщается, что участники преступной группы подыскали женщину, которая за вознаграждение согласилась выступить в роли юриста и при встрече с потерпевшим привела его в бесчувственное состояние. После этого мужчину вывезли в окрестности села Изюбрино и там выстрелили в него два раза из гладкоствольного ружья, после чего закопали тело.

Также по данным следователей, фигуранты дела подделали паспорт убитого и нелегально приобрели право собственности на две его квартиры во Владивостоке. Недвижимость была продана, а деньги соучастники поделили между собой.

Уголовное дело было возбуждено по статьям об убийстве и мошенничестве. Оно направлено в суд.

Организатор группы и двое соучастников преступления уже получили длительные сроки заключения.

Ранее юрист и психолог София Болховитина предупредила, что при продаже квартир риелтор-мошенник, как правило, быстро выдаёт себя торопливым разговором и рассказами о том, что квартиру или дом вот-вот кто-то купит. По словам эксперта, она неоднократно работала с жертвами мошенничества, когда клиентов грабили уже на этапе подписания договора.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Григорий Полторак в свою очередь рассказал: чтобы распознать «черных риелторов», перед обращением в организацию нужно прочитать отзывы о компании и проверить реквизиты юрлица, обычно у мошенников отзывы куплены, а их фирма находится не по месту регистрации. Он также отметил, что оплачивать услуги необходимо только после оказания услуг.