Черная пантера родилась в удмуртском зоопарке

Фото: Зоопарк Удмуртии

Котенок родился у семейства черных ягуаров Багиры и Атау в зоопарке Удмуртии, сообщило учреждение в своем Telegram-канале. Отмечается, что малышка по имени Найта появилась на свет еще 27 сентября. Проблем со здоровьем у нее не выявлено.

Немного расстроило только то, что у мамы не оказалось молока. Поэтому сотрудники зоопарка взяли на себя роль кормилиц. Строго по расписанию малышка получает свою питательную бутылочку и уже уплетает мяско, так что растем и набираем вес, как положено, — сказано в сообщении.

Сотрудники зоопарка поделились, что так называемая черная пантера очень любознательная, игривая и разговорчивая. В вольере у нее много игрушек, но самая любимая — большой лев, на которого она постоянно взбирается.

Ранее стало известно, что в Москве забеременела косатка Ная, она может родить уже во второй половине декабря. По словам главного ветеринарного врача «Москвариума» Ирины Суворовой, это первый в России случай естественного оплодотворения косатки в искусственных условиях.

До этого глава Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что родившийся там детеныш панды быстро набирает вес в преддверии зимних холодов. Дочка Диндин весит уже больше 5 кг, она выросла до 63,2 см с учетом длины хвостика. Рождение малышки стало первым в истории России. Раньше в стране большие панды никогда не давали потомство. Родители медвежонка, панды Жуи и Диндин, были подарены Пекином в 2019 году в честь 70-летия установления российско-китайских отношений.