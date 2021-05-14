Чемпионат по копанию могил прошёл в Новосибирске

https://static.news.ru/photo/ff5a2626-b4b7-11eb-831e-96000091f725_660.jpg Фото: Новосибирск News/youtube.com

Соревнования по скоростной копке могил прошли в Новосибирске. Об этом рассказал директор городского крематория Борис Якушин, пишет ТАСС.

Конкурс прошёл в рамках выставки «Некрополь — Сибирь 2021», — цитирует его агентство.

Конкурс проходил на территории Новосибирского крематория. Участникам нужно было выкопать яму размером 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину на время. Кроме скорости и соответствия размерам, организаторы учитывали также технику и аккуратность работы. Для измерения применялся гроб.

Лучший результат оказался у сборной Омска — два человека справились с заданием за 38 минут. Их соперниками были команды из Томской и Новосибирской областей и Алтайского края.

По словам организаторов, цель мероприятия — повысить уровень исполнения похоронных работ и привлечь внимание молодёжи к профессии работника ритуальных услуг.

Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что сценарий, при котором в каждом российском городе будет построен крематорий, предоставляющий свои услуги по небольшой цене, является неприемлемым.

По его словам, православная церковь никогда не отказывала в заупокойном поминовении кремированных, так как многие люди не имели другого выбора. Однако христианство не предполагает сознательного «предания тел огню».