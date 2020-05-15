Чеченская Республика начнёт выходить из самоизоляции с 15 мая

https://static.news.ru/photo/369b882a-96ee-11ea-ad8c-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что снятие санитарных ограничений по распространению коронавирусной инфекции пройдёт в три этапа. Чечня начнёт выходить из самоизоляции с 15 мая.

Рамзан Кадыров подписал указ об утверждении плана выхода из режима самоизоляции, он пройдёт в три этапа. Первый этап начнётся с 15 мая, второй с 27 мая и третий с 15 июня, — сообщили в РИА Новости.

В Чеченской Республике уже начали ослаблять санитарные ограничения, начинают работать магазины, заправки, небольшие предприятия.

При этом Рамзан Кадыров попросил жителей республики по возможности не выходить из дома.

Как писал NEWS.ru ранее, Рамзан Кадыров сообщил о сложившейся благоприятной эпидемиологической обстановке в республике, в связи с чем можно начать поэтапное снятие введённых из-за коронавируса ограничений. Он отметил, что с 15 мая жители Чечни смогут свободно выходить на улицу, заниматься своими делами.