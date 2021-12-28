Частный детсад Кирова проверят после видео жестокого обращения с ребёнком

Следственный комитет РФ по Кировской области начал доследственную проверку после появления в соцсетях видео, на котором воспитатель, возможно, ударила малолетнего ребёнка по лицу, сообщается на сайте ведомства. Детей вели группой по улице к зданию, один из малышей не слушался, и тогда двое воспитателей стали таскать его за шиворот куртки. В итоге ребёнка просто оставили лежащим на земле. Когда все ушли, воспитанник детсада самостоятельно поднялся и побежал за остальными.

В ходе мониторинга сети Интернет в одной из социальных сетей была выявлена видеозапись, на которой запечатлены действия воспитателя одного из частных детских садов в Кирове. Согласно комментариям пользователей, воспитатель, возможно, ударила малолетнего ребёнка по лицу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выехали сотрудники СК, которые в ходе проверочных мероприятий выяснят все обстоятельства произошедшего. По их результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее суд в Барнауле вынес приговор экс-директору частного детского сада «Хеппи беби» и четырём его воспитателям по делу об истязаниях над несовершеннолетними воспитанниками. В зависимости от роли каждого виновные получили от трёх до пяти лет лишения свободы условно. В результате их действий пострадали 14 детей.