Чабан из Забайкалья стал героем фильма об интерсекс-людях

В Забайкалье чабан по имени Согто стал героем документального фильма российской журналистки Елены Погребижской про интерсекс-людей. Нарушение полового развития у молодого человека было выявлено ещё в 13 лет, однако до 23 лет он жил и воспитывался как женщина, пишет «МК в Чите».

Меня воспитывали как девочку, я родился девочкой, выглядел как девочка, жил как девочка до 23 лет, — рассказал Согто.

По словам чабана, интерсекс-вариацию у него обнаружили в 13 лет после медосмотра в школе. В настоящее время он работает на ферме у родителей, занимается стрельбой из лука и мечтает встретить девушку для создания семьи.

В фильме Согто снялся вместе со своей матерью Любовью, которая поддерживает его с самого детства. Он отметил, что хочет помогать таким же людям, как он, принять себя и не бояться осуждения.

В октябре 2021 года известный пластический хирург Павел Пиманчев рассказал NEWS.ru о том, что впервые в России провёл операцию по смене пола 60-летней женщине. Результат операции хирург оценил как «очень хороший» и добавил, что бывшую бабушку теперь «не отличить от настоящего дедушки».