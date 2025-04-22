Бывший замначальника тюменского УБОП не вышел из комы в Таиланде В Таиланде умер бывший замначальника тюменского УБОП Шаров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Таиланде скончался бывший заместитель начальника Тюменского управления по борьбе с организованной преступностью Григорий Шаров, сообщил URA.RU депутат Тюменской облдумы Роман Чуйко. Его смерть наступила в госпитале. Почти месяц назад его туда доставили в состоянии комы

К сожалению, сегодня поступила информация, что он скончался в госпитале, куда его перевезли. Ему стало хуже. Мы занимаемся вопросом доставки тела в Тюмень, прорабатываем этот вопрос со страховыми и правительством области, — рассказал агентству Чуйко.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося скульптора Зураба Церетели. Глава государства отметил, что деятель искусства был талантливым художником и открытым для добрых дел и начинаний. Президент добавил, что память о Церетели навсегда сохранится в сердцах почитателей его дарования. Церетели скончался 22 апреля на 92-м году жизни.

До этого популярная блогер немецкого происхождения Ванесса Конопка скончалась в возрасте 28 лет. В декабре прошлого года у нее диагностировали пневмонию и тяжелое поражение печени. Конопка вела канал Happiness Crossing. Девушка путешествовала с другом по Филиппинам.