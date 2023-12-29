Бывший мэр Новосибирска объяснил причины своего увольнения Бывший мэр Новосибирска Локоть объяснил увольнение переходом на новую должность

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анатолий Локоть

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что он покинул свой пост для перехода на новую работу. По его словам, Новосибирск продолжит активно развиваться после его ухода. Решения по формированию городского бюджета и основным задачам администрации на 2024 год уже приняты.

Принял решение оставить пост мэра родного Новосибирска в связи с переходом на новую работу. <...> На 2024 год сформирован и принят бюджет города, определены планы и задачи. А значит, движение вперед не остановится и Новосибирск продолжит динамичное развитие, — заявил Локоть в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что его дважды избирали главой муниципалитета. Он набрал большинство голосов на выборах, проводившихся в 2014 и 2019 годах. Бывший мэр Новосибирска поблагодарил горожан за поддержку и доверие.

Отмечается, что Локоть не стал раскрывать свою новую должность. По данным издания «Ведомости», бывший мэр Новосибирска может стать помощником премьер-министра России Михаила Мишустина. В этом статусе он будет отвечать за развитие российско-белорусских отношений, утверждают источники издания.

Об отставке мэра Новосибирска стало известно в минувший четверг, 28 декабря. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, Локоть займет должность, предполагающую решение «общегосударственных задач».