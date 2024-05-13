Бывшего мэра Вологды задержали по подозрению во взяточничестве Правоохранители задержали экс-мэра Вологды Шулепова по подозрению во взятке

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Евгений Шулепов

Сотрудники правоохранительных органов 13 мая задержали депутата Заксобрания Вологодской области, экс-депутата Госдумы, бывшего мэра Вологды Евгения Шулепова, информирует ИА «Вологда Регион». По данным источников, задержание провели представители областного управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

По предварительным данным, Евгений Шулепов подозревается в получении взятки. Агентство уточняет, что источники в соцсетях допускают связь задержания с работой Шулепова в прошлом на посту мэра Вологды.

Сам Шулепов сообщил на странице соцсети «ВКонтакте», что у него проходят обыски. По словам экс-мэра, ему вменяют превышение должностных полномочий из-за того, что он не вовремя признавал ветхие и аварийные дома непригодными для проживания. Речь идет о периоде с 2008 по 2016 год. Бывший депутат ГД добавил, что вторым поводом стало якобы получение взятки в размере 450 тысяч рублей от ЗАО «Стройтранссервис» за установку детской площадки во дворе многоквартирного дома. Шулепов назвал оба повода смешными и нелепыми.

Оба повода смешны и нелепы. Но дело сфабриковано, будет следствие. А цель этого мероприятия проста — убрать конкурентов с политического поля, — заявил он.

Кандидат на должность главы МВД РФ Владимир Колокольцев сегодня рассказал, как ведомство ведет борьбу с коррупцией. По его словам, полностью ее победить невозможно, как и преступность, однако МВД России справляется и есть результаты.