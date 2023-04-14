Оскандалившегося экс-мэра Мирного нашли мертвым в Подмосковье

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Александр Корыгин

Бывшего мэра закрытого города Мирный Александра Корыгина нашли мертвым в доме в подмосковном селе Иславское, сообщает MK.RU. По предварительным данным, смерть 68-летнего экс-чиновника не носит криминального характера.

Тело Корыгина было найдено вечером 13 апреля. На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза.

Чиновник возглавлял администрацию Мирного в начале 2000-х, затем был отстранен со скандалом, так как отказался проводить референдум по уставу и выборы главы в один день. После этого Корыгин переехал в Московскую область.

В ночь на 13 декабря умер бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Мусатов. Ему было 72 года, политик долгое время страдал от тяжелой болезни. В ЛДПР Мусатова назвали близким и верным соратником основателя партии Владимира Жириновского.

12 октября стало известно о смерти депутата Госдумы от «Единой России» Николая Петрунина. Ему было 46 лет. Как рассказали в пресс-службе нижней палаты парламента, он тяжело болел. Петрунин был первым зампредом комитета по энергетике.