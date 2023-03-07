Избивший DJ Smash экс-депутат снова отправился за решетку Избивший DJ Smash экс-депутат Телепнев снова отправился за решетку

Фото: Яковлева Анастас/URA.RU/ТАСС

Александр Телепнев

Бывшего пермского депутата Александра Телепнева, который получил срок за избиение музыканта DJ Smash, приговорили к четырем годам колонии строгого режима за дебош в баре в Перми, сообщает «Комсомольская правда». На этот раз экс-чиновник устроил драку в ночном баре «Наташа», запустил ведерко для льда, бокал и стул в посетителей.

По данным СМИ, он вел себя адекватно, пока не заиграла песня Moscow Never Sleeps, которую исполняет DJ Smash. Телепнева разозлил трек, и депутат побежал на выход, по пути кидая в сторону барной стойки ведерко со льдом, бокал и тяжелый барный стул, который задел по затылку случайного посетителя.

Напомним, Телепнев вместе с другом Сергеем Ванкевичем избили DJ Smash из-за отказа сделать совместное селфи. Артист получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом челюсти.

Чиновника признали виновным не только в избиении музыканта, но и в нападении на студента. В связи с этим суд добавил ему еще два месяца в колонии-поселении.