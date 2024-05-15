Бурятский школьник оформил кредит на маму ради «золота» в компьютерной игре В Улан-Удэ мальчик 12 лет оформил кредит в 600 тысяч рублей ради «золота» в игре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Улан-Удэ 12-летний мальчик оформил на маму кредит ради «золота» в компьютерной игре, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на сотрудников полиции Улан-Удэ. По их словам, мать школьника потеряла 600 тысяч рублей из-за того, что ребенок выполнил указания аферистов.

По совету незнакомца, он написал сообщение в аккаунт в мессенджере. Тогда собеседник рассказал, что раздает «золото» (игровая валюта — NEWS.ru) даром, но для ее зачисления надо назвать коды из СМС, — объяснили в полиции.

Школьник увидел сообщение от незнакомого пользователя в чате компьютерной игры. По указаниям афериста мальчик назвал нужные коды для оформления кредита, после чего на его телефон стали приходить уведомления о поступлении и списании денежных средств. Испугавшись, ребенок удалил всю переписку с мошенником, но маме рассказать об этом не смог.

Мать школьника узнала о кредите только после того, как ей пришло письмо с просьбой оплатить страховку. Женщина обратилась в банк, где ей рассказали, что она стала заемщиком. Из офиса банка она обратилась в отделение полиции. Сейчас заведено уголовное дело, а преступников разыскивают.

Ранее стало известно, что самой популярной схемой обмана детей в интернете является фишинг. Уточняется, что злоумышленники могут создавать фейковые сайты с распродажами популярных игр или «беспроигрышными конкурсами» от блогеров. Таким образом они выманивают у ребенка данные для входа в личный кабинет банка.