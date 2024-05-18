Братья Запашные стали свидетелями обстрела Луганска во время гастролей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эдгард и Аскольд Запашные

Народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные посетили с гастролями Луганск, однако город во время этого подвергся обстрелу. Как рассказал РИА Новости Эдгард Запашный, он чувствовал запах гари и слышал взрыв. Труппа из 86 человек тоже пережила обстрел. Они показали себя как смелые люди, которые понимают степень важности своего присутствия в городе, добавил он.

Да, ночью Луганск, к сожалению, в очередной раз был атакован, произошел взрыв, мы это слышали, потом увидели, потом почувствовали, я имею в виду запах дошел до нас. Но 86 человек, которые находятся здесь вместе с нами, это смелые люди, артисты цирка, которые понимали и понимают, где мы сейчас, степень важности и, самое главное, что в этой ситуации находится очень большой российский регион, наши новые территории. Мы специально сюда приехали, — рассказал Эдгард.

Аскольд Запашный также рассказал, что артисты были встревожены, однако никто не впал в панику. Он отметил, что жители Луганска видят и слышат подобное каждый день, поэтому даже трудно представить, каково им.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли нефтебазу в городе Ровеньки в ЛНР. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что на объекте начался пожар.