БПЛА самолетного типа попытался атаковать российский регион ПВО сбила украинский беспилотник под Белгородом

Фото: МО РФ

В 16:15 по московскому времени была предотвращена попытка ВСУ совершить террористическую атаку на Белгородскую область, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Украина пыталась запустить беспилотный летательный аппарат самолетного типа, но его сбили.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили семь украинских беспилотников над несколькими регионами России. В частности, над территорией Тверской области поражены четыре БПЛА. Также два дрона подбили в Московской области и один — в Белгородской.

Позже Telegram-канал Baza сообщил, что атаковавшие ночью Тверскую область украинские дроны были нацелены на местный опытный завод. По данным канала, первый раз предприятие было атаковано около двух часов ночи. В публикации уточняется, что всего противник применил четыре БПЛА.

Также военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что долетающие до Московской и Тверской области беспилотники могут запускать диверсанты. Как он отметил, полет на очень большие расстояния не может быть не замечен средствами ВС РФ.