Большинство СИЗО Москвы перестали принимать заключённых

https://static.news.ru/photo/94bd8bba-1213-11eb-943a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В связи с распространением коронавируса большинство московских СИЗО закрыли на приём обвиняемых и подозреваемых, рассказали в пресс-службе городского УФСИН.

Заключённых будут принимать только в СИЗО-7, а арестованных, следующих через столицу транзитом — только в СИЗО-12, передаёт RNS.

Такие меры продиктованы необходимостью защиты подозреваемых, обвиняемых и осуждённых от проникновения инфекции в СИЗО, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, что вывоз обвиняемых, подозреваемых и осуждённых на заседания суда ограничили. Было увеличено число заседаний, проходящих по видеосвязи. Также приостановили свидания заключённых.

Сотрудников СИЗО перевели на двухнедельный график. Их допустят к работе только после обследования у врача и получения результата анализов на COVID-19.

Ранее стало известно, что Россия занимает 105-е место в мире по уровню смертности от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила заместитель главы Роспотребнадзора Елена Ежлова. Она добавила, что, несмотря на рост ежедневного числа регистрируемых случаев, РФ находится на 43-м месте по уровню заболеваемости на 100 тысяч населения, писал NEWS.ru.